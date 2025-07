Privi della testa nei cruciverba: la soluzione è Acefali

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Privi della testa' è 'Acefali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACEFALI

Curiosità e Significato di Acefali

Hai risolto il cruciverba con Acefali? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Acefali.

Perché la soluzione è Acefali? Privi della testa si riferisce a qualcosa o qualcuno senza cervello o intelligenza, come nel caso di “acefali”. Il termine deriva dal greco “a-” (senza) e “kephale” (testa). È usato in modo figurato per descrivere persone o situazioni prive di senso o logica, o anche in ambito medico per indicare la mancanza di un cervello. Una definizione che aiuta a capire meglio questo concetto.

Come si scrive la soluzione Acefali

Non riesci a risolvere la definizione "Privi della testa"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

C Como

E Empoli

F Firenze

A Ancona

L Livorno

I Imola

