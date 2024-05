CA + il primo numero di quattro cifre + RI

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Siciliano

Sostantivo

Curiosità su: Andrea Calogero Camilleri (Porto Empedocle, 6 settembre 1925 – Roma, 17 luglio 2019) è stato uno scrittore, sceneggiatore, regista e drammaturgo italiano. Ha raggiunto la popolarità dalla fine degli anni novanta per aver ispirato la serie televisiva di grande successo Il commissario Montalbano trasmessa da Rai 1. Ha insegnato regia all'Accademia nazionale d'arte drammatica, e tra gli studenti ha avuto Luca Zingaretti, che in seguito interpreterà il Commissario Montalbano. Le sue opere (oltre cento) sono state tradotte in almeno trenta lingue (tra cui inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, irlandese, russo, polacco, greco, norvegese, ungherese, giapponese, ebraico e croato) e ha venduto più di dieci milioni di copie.

cululùchira

lucciola Nonsi, nun era faffalla... aspittasse ca non mi veni comu si chiama... si chiama.. ah eccu: cululùchira (Andrea Camilleri, le Ali della Sfinge) No, non era una farfalla... aspetti che non ricordo come si chiama... si chiama.. ah ecco: lucciola

Etimologia / Derivazione

dal latino codilucida

Termini correlati