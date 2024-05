L oscillazione dei cambi in finanza

Sostantivo

Curiosità su: In meccanica quantistica, le fluttuazioni quantistiche sono continui mutamenti temporanei nello stato di energia dello spazio vuoto, in accordo con il principio di indeterminazione di Heisenberg, che consentono la creazione di coppie virtuali particella-antiparticella. Pertanto il vuoto è in realtà sede di incessanti processi di creazione e annichilazione, che non appaiono perché la scala di energia è piccola e le fluttuazioni tendono ad annullarsi l'un l'altra.

fluttuazione f sing (pl.: fluttuazioni)

(fisica) (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) movimento ondeggiante di una superficie movimentazione di legname effettuata tramite un fiume (senso figurato) (economia)

Sillabazione

flut | tua | ziò | ne

Pronuncia

IPA: /fluttuat'tsjone/

Etimologia / Derivazione

dal latino fluctuatio derivazione di fluctuare cioè "fluttuare"

Sinonimi