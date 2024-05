Il nome del vicequestore Schiavone

Nome proprio

Curiosità su: Rocco Siffredi, pseudonimo di Rocco Antonio Tano (Ortona, 4 maggio 1964), è un attore pornografico e regista pornografico italiano. Il suo pseudonimo si ispira a Roch Siffredi, il protagonista del film gangster Borsalino (1970), interpretato da Alain Delon. È anche soprannominato Il colosso di Ortona per le misure imponenti in campo pornografico. È tra i più noti sulla scena pornografica internazionale e occasionalmente interprete anche di film non porno, oltre che regista e produttore di film per adulti. Ha creato una propria casa di produzione con il nome di Rocco Siffredi Production. La sua carriera di attore porno è iniziata nel 1984 - a parte una breve pausa di due anni in cui si è dedicato all'attività di modello - e prosegue tuttora nonostante abbia dichiarato più volte di voler concludere la carriera, disattendendo e ritornando più volte sui suoi propositi.

Rocco ( approfondimento) m

nome proprio di persona maschile

Etimologia / Derivazione

Di etimologia incerta, rappresenterebbe un ipocoristico germanico formato dalla radice hrok, corvo

Inglese

Nome proprio

Rocco m

nome proprio di persona maschile

