Il nome di un Brooks e di un Gibson del cinema

Latino

Sostantivo

mel

miele (senso figurato) dolcezza, soavità, piacevolezza (come vezzeggiativo) dolcezza, delizia

Etimologia

Dal proto-italico *meli, dal protoindoeuropeo *melit, con il suffisso atematico *-it che marca alcune sostanze commestibili (cfr. IE *sép-it «frumento»). Sono termini correlati, derivanti dalla stessa radice il greco antico µ, il gotico , armeno antico (melr), ittita milit and luvio mallit-.

Lombardo

Sostantivo

mel m sing

miele

Sillabazione

mél

Pronuncia

IPA: /mel/

Etimologia / Derivazione

dal latino mel, miele

Termini correlati

avicc