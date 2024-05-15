Nativo di Teheran

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Nativo di Teheran' è 'Iraniano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IRANIANO

Perché la soluzione è Iraniano? Una persona proveniente dalla capitale dell'Iran, con radici culturali e linguistiche legate a quella regione. È qualcuno che nasce e cresce nelle aree urbane di Teheran, portando con sé tradizioni e usanze locali. Spesso si riconosce per il suo modo di parlare e per le caratteristiche culturali che riflettono l'identità iraniana. Questo termine identifica chi ha origini dirette in quella città e in quella nazione.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Nativo di Teheran" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nativo di Teheran". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Per risolvere la definizione "Nativo di Teheran", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nativo di Teheran" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Iraniano:

I Imola R Roma A Ancona N Napoli I Imola A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nativo di Teheran" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

