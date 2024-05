La moglie del padre vedovo

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: La parentela è un vincolo costituito da legami biologici, sociali, culturali e giuridici, tra le persone che hanno in comune uno stipite (articolo 74 del codice civile italiano). Il termine deriva dal latino parens, parentis che però significava propriamente genitori, infatti nel mondo romano quando ci si riferiva alla parentela si utilizzava il termine propinqui, che significa «coloro che sono vicini». In linguistica i termini utilizzati per indicare un grado di parentela sono detti singenionimi.

matrigna ( approfondimento) f sing (pl.: matrigne)

moglie di un uomo che ha avuto dei figli da quella precedente (senso figurato) madre insensibile

Sillabazione

ma | trì | gna

Pronuncia

IPA: /ma'tria/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo matrigna, derivazione di mater cioè "madre"

Sinonimi

nuova moglie

(senso figurato) madre crudele, madre perfida

Contrari