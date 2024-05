Modello ibrido della Toyota

Latino

iretur

che si andava ille iretur che si andasse cui nisi pariter obviam iretur al quale se del pari non si andasse incontro Petiere, ne prius, quam ipsi senatum Romanum adissent, Veios iretur Costoro chiesero che non si andasse a Veio prima che essi si fossero presentati di fronte al senato romano

Etimologia / Derivazione

terza persona singolare impersonale passivo congiuntivo imperfetto di eo