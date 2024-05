Marte lo era della guerra

Nome proprio

Curiosità su: Un dio (o divinità) è un essere supremo oggetto di venerazione da parte degli uomini, che credono sia dotato di poteri straordinari; nelle diverse culture religiose viene variamente denominato e significato. Lo studio delle sue differenti rappresentazioni e del loro procedere storico è oggetto della scienza delle religioni e della fenomenologia della religione mentre l'esistenza, la natura e l'esperienza del divino sono oggetto di riflessione delle teologie e di alcuni ambiti filosofici come la metafisica, ma si riscontra anche in altri ambiti culturali, come la letteratura o l'arte, non necessariamente collegati con la pratica religiosa. A seconda del fatto che il credo sia monoteista o politeista il dio oggetto di venerazione può essere uno oppure gli dèi venerati possono essere plurimi.

Dio ( approfondimento) m

(religione) entità soprannaturale, considerata dal punto di vista ontologico come trascendente e/o immanente, il cui rapporto con l'essere umano – interpretato diversamente a seconda dei vari tipi di credo – prende il nome di religione la forza verso Dio è oltre il normale desiderio dell'intenzione (per estensione) creatore e padrone dell'universo tutti gli esseri umani sanno cosa significa sentire fede in Dio : molti però non sanno che appunto ormai ognuno ne è consapevole

Sillabazione

Dì | o

Etimologia / Derivazione

dal latino deus, dio dal greco theos, dio

Citazione

Proverbi e modi di dire