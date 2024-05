Istituto Accertamento Diffusione

Siciliano

iaddu

(zoologia) gallo

Sinonimi

gaddu

jaddu

addu

Termini correlati

iaddina

Sillabazione

iàd | du

Etimologia / Derivazione