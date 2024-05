Incagliarsi nel basso fondale

Siciliano

Verbo

Curiosità su: Il delitto dell'Olgiata fu un omicidio commesso il 10 luglio 1991 in una villa dell'Olgiata, zona residenziale situata a nord di Roma, la cui vittima fu la quarantaduenne Alberica Filo della Torre. Il caso rimase irrisolto per vent'anni — soprattutto a causa della scarsa accuratezza delle indagini — fino a quando nel 2011 la prova del DNA permise di identificare il colpevole in Manuel Winston Reyes, un uomo di origine filippina laureato in ingegneria navale che svolgeva la mansione di domestico, ex dipendente della famiglia, che poi confessò l'accaduto il 1º aprile 2011. Il processo con rito abbreviato lo condannò a 16 anni di reclusione il 14 novembre 2011, sentenza confermata il 9 ottobre. L'11 ottobre 2021 ottenne la libertà dopo dieci anni, grazie anche a buona condotta e sconti di pena.

ammurrari