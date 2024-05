Gara cui partecipano gli aspiranti a un impiego

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Un concorso (dal latino concursus, participio passato del verbo concurrere, 'concorrere') è una competizione tra due o più soggetti, finalizzata alla vincita di un premio o di beni e servizi posti come ricompensa per la vincita. Nel mondo del lavoro è un metodo di selezione del personale allo scopo di assegnare la titolarità di uffici o, più in generale, di posizioni organizzative, attraverso la raccolta di candidature e l'individuazione dei più idonei mediante una valutazione oggettiva, secondo quanto previsto dalla legge. Può essere basato su titoli ed esami, solo su titoli, od anche solo su esami.

concorso ( approfondimento) m sing (pl.: concorsi)

(diritto) (economia) selezione di persone in grado di ricoprire incarichi e ruoli

Voce verbale

concorso

participio passato di concorrere

Sillabazione

con | cór | so

Etimologia / Derivazione

dal latino concursus che deriva da concurrere cioè "concorrere"

Sinonimi

compartecipazione, cooperazione, contributo, aiuto, appoggio

(diritto: a reati) complicità, partecipazione

complicità, partecipazione (per un lavoro, un premio, ecc.) selezione, esame, prova

selezione, esame, prova (sport) gara, competizione, prova

gara, competizione, prova (di persone) affluenza, afflusso, partecipazione, intervento

affluenza, afflusso, partecipazione, intervento (senso figurato) (di circostanze, fattori) simultaneità, concomitanza, coincidenza, combinazione, compresenza, convergenza, somma

Contrari

deflusso, sfollamento

estraneità





Alterati