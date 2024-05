fatto leggendario

Sostantivo

Curiosità su: Un mito è una narrazione investita di sacralità relativa alle origini del mondo o alle modalità con cui il mondo stesso e le creature viventi hanno raggiunto la forma presente in un ovvio contesto socioculturale o in un popolo specifico. Di solito tale narrazione riguarda dei ed eroi come protagonisti delle origini del mondo in un contesto soprannaturale. Spesso le vicende narrate nel mito, e tramandate oralmente, hanno luogo in un'epoca che precede la storia scritta. Nel dire che il mito è una narrazione sacra s'intende che esso viene considerato verità di fede e che gli viene attribuito un significato religioso o spirituale. Ciò naturalmente non implica né che la narrazione sia vera, né che sia falsa. Al tempo stesso il mito è la riduzione narrativa di momenti legati alla dimensione del rito, insieme al quale costituisce un momento fondamentale dell'esperienza religiosa volta a soddisfare il bisogno di fornire una spiegazione a fenomeni naturali o a interrogativi sull'esistenza e sul cosmo.

mito ( approfondimento) m sing (pl.: miti)

(letteratura) (mitologia) narrazione leggendaria di gesta di eroi, che in età antica aveva la funzione di provare a spiegare gli eventi naturali, le cui cause allora non si conoscevano il mito di Teseo e Arianna (senso figurato) individuo, oggetto, avvenimento leggendario

Sillabazione

mì | to

Pronuncia

IPA: /'mito/

Etimologia / Derivazione

Dal greco antico µ ovvero "racconto"

Sinonimi

racconto, narrazione, narrazione fantastica, leggenda, saga, favola

( per estensione ) ideale, modello, aspirazione

ideale, modello, aspirazione sogno, ideale, obiettivo irraggiungibile, utopia

(gergale) meraviglia, schianto

Contrari

storia, realtà, ragione

(storia) (filosofia) logos

Parole derivate

mitico, mitizzare, , mitografia, mitografo, mitologia, mitologico, mitologista, mitologa, mitologo, mitomane, mitomania, mitopoiesi, mitopoietico

