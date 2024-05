L eroe noto come Spider-Man

Sostantivo

Curiosità su: L'Uomo Ragno (in diverse opere e nell'originale inglese Spider-Man), il cui vero nome è Peter Parker, è un personaggio dei fumetti statunitensi pubblicati da Marvel Comics. Creato dallo scrittore Stan Lee e dal disegnatore Steve Ditko, è apparso per la prima volta sul n. 15 della collana Amazing Fantasy (agosto 1962) nella Silver Age dei fumetti con una breve storia che riscosse un successo tale da convincere l'editore a dedicargli una propria testata l'anno successivo intitolata The Amazing Spider-Man (vol. 1), ancora in corso di pubblicazione. Oltre alla testata principale il personaggio è apparso in molte altre testate come Web of Spider-Man o The Spectacular Spider-Man. Peter Parker è un orfano cresciuto dagli zii May e Ben a New York dopo la morte dei suoi genitori Richard e Mary Parker. Le sue storie affrontano le lotte dell'adolescenza e le questioni finanziarie e hanno molti personaggi secondari come Flash Thompson, J. Jonah Jameson e Harry Osborn, interessi romantici come Gwen Stacy, Mary Jane Watson e la Gatta Nera, e nemici come Goblin, il Dottor Octopus e Venom.

bagno ( approfondimento) m sing (pl.: bagni)

(edilizia) (architettura) locale per servizi igienici Molto entusiasta, il bambino disse in classe: "Un amico di mio fratello ha il bagno dell'Uomo Ragno!" azione di immergersi in una massa d'acqua per lavarsi, svago o motivi religiosi (fisica) (chimica) l'immergere di qualcosa o qualcuno dentro l'acqua o in un altro liquido il grondare sudore contenitore pieno di qualsiasi sostanza nel quale viene immerso un corpo ergastolo

Voce verbale

bagno

prima persona singolare dell'indicativo presente di bagnare

Sillabazione

bà | gno

Pronuncia

IPA: /'bao/

Etimologia / Derivazione

dal latino volgare banjum e da quello classico balneolum

Sinonimi

lavata, lavaggio, abluzione, aspersione, lavanda, lavacro

( al mare ) balneazione, nuotata, tuffo

) balneazione, nuotata, tuffo stabilimento balneare

vasca, tinozza

( per estensione ) gabinetto, latrina servizi, toilette,

gabinetto, latrina servizi, toilette, ( popolare ) cesso

cesso immersione, doccia, nuotata

acqua, liquido, soluzione

Parole derivate

scaldabagno, bagnomaria, bagnoschiuma, bagnare, bagno turco, costume da bagno, sala da bagno, bagno penale

Termini correlati

balneare

Proverbi e modi di dire