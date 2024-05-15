Dotato di compattezza

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Dotato di compattezza' è 'Coeso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COESO

Perché la soluzione è Coeso? La parola coeso si riferisce a qualcosa che possiede compattezza, cioè una struttura unita e solida. Quando un oggetto o un insieme è coeso, le sue parti sono strettamente collegate tra loro, creando un’unione stabile e resistente. Questa qualità permette di mantenere l’integrità e di sopportare sollecitazioni senza disgregarsi. La coesione è fondamentale in diversi contesti, come nelle materie, nelle comunità o nelle idee, in cui la compattezza garantisce coerenza e forza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dotato di compattezza". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Dotato di compattezza nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Coeso

La definizione "Dotato di compattezza" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dotato di compattezza" conferma che la soluzione 'Coeso' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Coeso

C Como O Otranto E Empoli S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dotato di compattezza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Coeso' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Perfettamente allineatoUnito compattoDotato di ricchezza di eloquioAtomo dotato di carica elettrica positivaDotato d ingegno brillantePregiato pesce marino dotato di robusti caniniLeggiadro e dotato di attrattiva