Donna : uomo = mater :

Latino

Sostantivo

Curiosità su: Il Padre nostro (in latino Pater Noster; in greco antico: te µ, Páter hemôn), così chiamato dalle parole iniziali, detto anche Preghiera del Signore (in latino: Oratio Dominica), è la più conosciuta delle preghiere cristiane. Sono note due versioni della preghiera: la formula riportata nel Vangelo secondo Matteo durante il Discorso della Montagna (Matteo 6,9-13), e la forma più breve secondo quanto riportato nel Vangelo secondo Luca (11,1), quando, mentre egli si era ritirato in preghiera, uno dei discepoli presenti gli chiese che insegnasse loro a pregare, così come Giovanni Battista aveva insegnato ai suoi discepoli. Nel testo di Matteo, le prime quattro richieste sono rivolte a Dio; mentre le rimanenti quattro riguardano il genere umano. Solamente il Vangelo secondo Matteo presenta le frasi "sia fatta [obbedita] la tua volontà", e "Liberaci dal male (maligno)". Entrambi i testi greci contengono l'aggettivo epiousios, che non è attestato in altri autori del greco classico né del periodo della koinè; sebbene dibattuta, la parola "[pane] quotidiano" è stata la scelta di traduzione più comune per questo termine greco, sia in italiano sia in altre lingue moderne.

pater m sing (genitivo: patris)

il genitore maschio: padre progenitore: antenato, padre titolo onorifico dato a persone anziane: venerabile plurale patres: senatori creatore di opere artistiche: autore, creatore guida di un gruppo di persone: capo titolo di venerazione dato a divinità: padre

Sillabazione

Pa | ter

Pronuncia

(pronuncia classica ) IPA: /'p.tr/

Etimologia / Derivazione

Possibilmente radice indoeuropea *ph 2 t- che comprende "proteggere" e anche "nutrire" con il suffisso d'agente -er. Correlato all'inglese father e tedesco vater.

Parole derivate

Italiano: Padre; Papà

Francese: père

Spagnolo padre



Termini correlati

Iuppiter

Deus

Pater familias

Tata