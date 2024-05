Un derby al Meazza

Aggettivo

Curiosità su: Il Football Club Internazionale Milano, meglio conosciuto come Internazionale o più semplicemente come Inter, è una società calcistica italiana con sede nella città di Milano. Fondato il 9 marzo 1908 da un gruppo di soci dissidenti del Milan, il club ha sempre militato nella massima serie del campionato nazionale a partire dalla propria prima partita ufficiale, nel 1909, ed è l'unico ad aver partecipato a tutte le edizioni della Serie A, istituita nella stagione 1929-30. Fin dalla fondazione, indossa una divisa a strisce verticali nerazzurre, a parte una breve parentesi tra il 1928 e il 1929 quando adottò una maglia bianca rossocrociata. Nel suo palmarès annovera 37 titoli nazionali – 20 scudetti, 9 Coppe Italia e 8 Supercoppe italiane – che ne fanno il secondo club più titolato alle spalle della Juventus (59). A livello internazionale vanta invece 3 Coppe dei Campioni/Champions League, 3 Coppe UEFA, 2 Coppe Intercontinentali e una Coppa del mondo per club FIFA, per un totale di 9 trofei ufficiali che pongono l'Inter dietro il Milan (18) e la Juventus (11) nella classifica dei club italiani per numero di vittorie in competizioni internazionali ufficiali.

interista m e f

relativo all'associazione calcistica Football Club Internazionale Milano, comunemente nota come Inter

Sostantivo

interista ( approfondimento) m e f sing

(calcio) tifoso dell'Inter

Sillabazione

in | te | rì | sta

Etimologia / Derivazione

Da Inter, da Internazionale

Contrari

milanista

Sinonimi

nerazzurro

Termini correlati