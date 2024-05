Con l animo in tumulto

Aggettivo

concitato m sing





che dimostra ansia, nervosismo, turbamento un discorso concitato (per estensione) gioioso e sollecito

Sillabazione

con | ci | tà | to

Pronuncia

IPA: /konti'tato/

Etimologia / Derivazione

vedi concitare

Sinonimi

affannato, agitato, commosso, convulso, eccitato, emozionato, esacerbato, esagitato, esaltato, esasperato, febbrile, impressionato, infervorato, isterico, movimentato, turbato

