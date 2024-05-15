Circonda Capri

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Circonda Capri' è 'Tirreno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TIRRENO

Perché la soluzione è Tirreno? Il Tirreno è un mare che circonda l'isola di Capri, delimitandone i confini e contribuendo al suo paesaggio caratteristico. Questa massa d'acqua collega la regione italiana alla Sardegna, alla Corsica e alla penisola italiana, creando un ambiente marino unico. La presenza del Tirreno influisce sul clima di Capri, garantendo temperature miti e una ricca biodiversità marina. La voce del Tirreno si fa sentire nelle onde che lambiscono le sue coste, rendendo l'isola un luogo di grande fascino naturale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Circonda Capri". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Circonda Capri nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Tirreno

Se la definizione "Circonda Capri" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Circonda Capri" conferma che la soluzione 'Tirreno' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Tirreno

T Torino I Imola R Roma R Roma E Empoli N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Circonda Capri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tirreno' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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