Li chiede chi non sa

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: L'illuminismo fu un movimento politico, sociale, culturale e filosofico che si sviluppò in Europa nel XVIII secolo. Nasce in Inghilterra dopo la guerra civile, dove poi si diffonde in Francia e qui ebbe il suo massimo sviluppo, poi in tutta Europa, infine raggiunse anche l'America. Il termine viene dal francese lumierè che vuol dire luce, che potrebbe illuminare le menti degli uomini e condurli verso il progresso e la pace. In senso lato, il termine "illuminismo" è passato a significare genericamente qualunque forma di pensiero di tipo razionalista che voglia "illuminare" la mente degli uomini, ottenebrata dall'ignoranza e dalla superstizione, servendosi della critica, della ragione e dell'apporto della scienza.

lumi m pl

plurale di lume

Sillabazione

Pronuncia

IPA: /'lumi/

Etimologia / Derivazione

deriva da lume

Sinonimi

luci, bagliori, chiarori, fulgori, luminosità

candele, candelieri, bugie, candelabri, lucerne, lampade, lanterne, fanali, lampioni, pile, torce, fiaccole

chiarimenti, delucidazioni, informazioni, notizie, spiegazioni, suggerimenti, consigli, illuminazioni

Parole derivate