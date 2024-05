La Soluzione ♚ La Casa automobilistica della Corsa La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : OPEL . Ecco la soluzione verificata per la definizione La Casa automobilistica della Corsa. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su La casa automobilistica della corsa: La Opel Automobile GmbH, conosciuta semplicemente come Opel, è una casa automobilistica tedesca, la cui sede è a Rüsselsheim am Main in Assia. Ha fatto parte, dal 1929 al 2017, del gruppo General Motors, e dal 6 marzo 2017 al 16 gennaio 2021 del gruppo francese PSA, poi fusosi in Stellantis. In passato è stata anche una casa costruttrice di macchine per cucire, biciclette e motociclette.

