Un bovino estinto

Sostantivo

uro ( approfondimento) m sing (pl.: uri)

(paleontologia) grande toro selvatico originario d'Europa, dell'Asia e dell'Africa, estinto nel diciassettesimo secolo, da cui discendono i bovini domestici

Sillabazione

ù | ro

Pronuncia

Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Etimologia / Derivazione

Dal latino urus