Blocca il bullone

Sostantivo

Curiosità su: I dadi (dal latino datum, che indica il gesto del lancio del dado) sono piccoli oggetti di varie forme, la quale la più conosciuta è quella cubica, utilizzati nel contesto di diversi giochi per generare esiti numerici o di altro tipo. I dadi tradizionali, utilizzati dalla maggior parte dei giochi, sono cubi con le facce marcate con i numeri naturali da 1 a 6; tuttavia, giochi specifici possono fare uso di varianti. Per ottenere un valore casuale, si fa rotolare il dado su una superficie piana, e convenzionalmente viene preso in considerazione come "risultato" il valore che si viene a trovare sulla faccia rivolta verso l'alto quando il dado termina il proprio movimento. L'esito così ottenuto si può considerare casuale (ai fini pratici) solo se il movimento impartito inizialmente al dado è sufficiente a farlo rotolare e rimbalzare in modo complesso (e quindi imprevedibile). L'atto che impartisce il movimento iniziale deve quindi essere abbastanza deciso, e nella lingua comune viene indicato con l'espressione "lanciare i dadi".

dado ( approfondimento) m sing (pl.: dadi)

(gioco) cubetto d'avorio, plastica o legno con facce numerate da uno a sei con puntini dipinti o con piccole cavità usato, spesso non da solo, in vari giochi (gastronomia) cubetto di estratti vegetali o di carne usato per dare un migliore sapore a pietanze di consistenza liquida quando vai al supermercato ricordati di acquistare dei dadi per il brodo (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) piccolo prisma a forma di quadrato o di esagono, filettato e generalmente a foro passante, usato per fissare una vite e creare un bullone (arte) (architettura) blocco di pietra che forma la parte centrale e piana di un piedistallo

Sillabazione

dà | do

Pronuncia

IPA: /'dado/

Etimologia / Derivazione

deriva dal latino datum ( fonte Treccani); participio passato di dare nel senso di "lanciare, gettare"

Sinonimi

cubetto, cubo

bullone

( gastronomia ) estratto di carne

estratto di carne ( architettura ) piedistallo, basamento, base, zoccolo, plinto

piedistallo, basamento, base, zoccolo, plinto (alpinismo) blocchetto

Parole derivate

dadolata

Alterati

( diminutivo ) dadetto, dadino, daduccio

dadetto, dadino, daduccio (accrescitivo) dadone

Proverbi e modi di dire