Il birdwatcher l ha appeso al collo

Sostantivo

Curiosità su: Il binocolo è uno strumento ottico per l'osservazione ingrandita, come la semplice lente di ingrandimento, il cannocchiale, il microscopio e il telescopio, ma con la fondamentale differenza che è stato concepito per sfruttare la visione binoculare del nostro normale apparato visivo (dal latino scientifico del secolo XVII binoculus, composto di binus ‘a due a due’ e oculus ‘occhio’). Tendenzialmente, è uno strumento portatile e di facile utilizzo, interessante in molti campi dell'osservazione, dal teatro, allo stadio ed eventi sportivi, alla visione di panorami di ogni tipo, o nei safari e in tutte le possibili occasioni in cui serve un ingrandimento degli oggetti osservati, tanto che è molto usato anche per le osservazioni astronomiche in generale. Ed ovviamente, è implementato sicuramente per utilizzi militari, nelle varie guerre dal XVII secolo ad oggi.

binocolo ( approfondimento) m sing (pl.: binocoli)

strumento ottico ideato per ingrandire le immagini degli oggetti osservati e poterne vedere meglio i dettagli, anche a grande distanza. La sua particolarità principale è che sfrutta la visione binoculare (da cui il nome), disponendo di due cannocchiali (uno per occhio). Il binocolo moderno è prismatico, cioè utilizza dei prismi interni che raddrizzano l'immagine.

Sillabazione

bi | nò | co | lo

Pronuncia

IPA: /bi'nkolo/

Etimologia / Derivazione

dal latino scientifico binoculus, termine coniato (con il latino bini ovvero "a due a due" e da oculus ossia "occhio"

Da non confondere con