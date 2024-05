Il bianco = David Bowie

Sostantivo

Curiosità su: Duca è un titolo nobiliare, inferiore al titolo di principe e superiore al titolo di marchese viene utilizzato in vari stati come la Spagna, il Regno Unito, la Svezia e, in passato, anche l'Italia del periodo prerepubblicano. La sua etimologia risale al greco bizantino da (trasl. doûka), accusativo di d (trasl. doúx), a sua volta traslitterazione del latino dux ("condottiero, capo"), da cui si origineranno anche le parole duce e doge. In età carolingia il titolo era usato per indicare genericamente un funzionario pubblico nella veste di comandante militare, infatti, nelle fonti non è raro trovare indicati come dux anche aristocratici a cui era affidato il controllo di marche o contee.

duca ( approfondimento) m sing

titolo nobiliare che segue quello di principe e precede quello di marchese nel 1815 il duca di Wellington sconfigge Napoleone a Waterloo (storia) nel medioevo, titolo nobiliare conferito a chi esercitava potere politico direttamente per conto di un sovrano

Sillabazione

dù | ca

Pronuncia

IPA: /'duka/

Etimologia / Derivazione

dal greco bizantino doûka (da), accusativo di doúx (d) ‘governatore’, prestito dal latino dux ‘condottiero, guida’

Parole derivate

arciduca, ducale, ducato, ducatone, duchessa, granduca, megaduca

Termini correlati