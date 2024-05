L aria di Dante

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Latino

Sostantivo

Curiosità su: Aer Lingus (/r 'lgs/, un'anglicizzazione dall'irlandese Aer Loingeas che significa "flotta aerea") è la compagnia aerea di bandiera dell'Irlanda. Fondata dal governo irlandese, è stata privatizzata tra il 2006 e il 2015 ed è ora una sussidiaria del gruppo IAG. La sede della compagnia è situata presso l'Aeroporto Internazionale di Dublino. Fondata nel 1936, Aer Lingus è un ex membro dell'alleanza Oneworld, che lasciò il 31 marzo 2007. In seguito all'acquisizione da parte del gruppo IAG il CEO Stephen Kavanagh ha smentito la possibilità di un ritorno nell'alleanza. La compagnia aerea ha tuttavia accordi di codeshare con membri Oneworld, Star Alliance e Skyteam oltre ad accordi interline con Etihad Airways, JetBlue Airways e United Airlines. Prima dell'acquisizione da IAG, Ryanair possedeva il 29% delle azioni mentre il governo irlandese ne possedeva il 25%. Il 26 maggio 2015, dopo mesi di trattative per una possibile acquisizione della società da parte del gruppo IAG, il governo irlandese accettò di vendere la sua quota di partecipazione del 25%.

aer

aria