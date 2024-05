Alberi di spadone + poesie liriche

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: L’incubazione è quel periodo di tempo che intercorre tra l'esposizione a un agente infettivo (batterio, virus o altro), ad esempio tramite l'assunzione dei cibi infetti, e il manifestarsi dei sintomi della malattia. La sua durata è tipica e specifica per ogni malattia infettiva anche se approssimativa, può variare da poche ore o giorni come per il raffreddore e il morbillo a qualche settimana come avviene per esempio col tetano fino a qualche anno per la lebbra o l'AIDS.

periodi m pl

plurale di periodo le ere geologiche sono suddivise in periodi

Voce verbale

periodi

seconda persona singolare dell'indicativo presente di periodare prima persona singolare del congiuntivo presente di periodare seconda persona singolare del congiuntivo presente di periodare terza persona singolare del congiuntivo presente di periodare terza persona singolare dell'imperativo presente di periodare

Sillabazione

pe | rì | o | di

Etimologia / Derivazione

vedi periodo

Sinonimi