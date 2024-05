Affluente della Mosella che nasce dai Vosgi

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Tedesco

Nome proprio

Curiosità su: L'Aar (o, in tedesco, Aare) è un fiume della Svizzera. Nasce nelle Alpi bernesi, forma i laghi di Brienz e di Thun, tocca Berna, per poi sfociare nel Reno. Tra i fiumi con il percorso completamente in territorio elvetico è il fiume più lungo (295 km) ed importante; con il suo bacino imbrifero drena una superficie di quasi 18 000 km², circa il 43% dell'intera Svizzera.

Aar f

(toponimo) fiume della Svizzera

Sostantivo

Aar m (pl.: Aare)

(poetico) aquila

Sillabazione

lemma non sillababile

Pronuncia

IPA: /a Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dall'alto tedesco antico aro

Sinonimi

Adler