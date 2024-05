L acronimo dell istituto bancario del Vaticano

Latino

Aggettivo

Curiosità su: L'Istituto per le Opere di Religione (acronimo: IOR) è un ente con personalità giuridica canonica pubblica della Città del Vaticano, fondato nel 1942 da papa Pio XII e con sede in Vaticano. Il Rescriptum ex audientia SS.MI. circa l’Istruzione sull’Amministrazione e gestione delle attività finanziarie e della liquidità della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede, del 23 agosto 2022, stabilisce che "l’attività di gestore patrimoniale e di depositario del patrimonio mobiliare della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede compete in via esclusiva all’Istituto per le Opere di Religione". La missione dell’Istituto consiste nel provvedere alla custodia e all’amministrazione dei beni mobili ed immobili ad esso trasferiti o affidati da persone fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione o di carità , pertanto accetta beni che abbiano tale destinazione, almeno parziale e futura, secondo le modalità stabilite dalla normativa.

vastior m sing

comparativo di vastus

Sillabazione

vas | ti | or

Pronuncia

(pronuncia classica ) IPA: /'was.ti.or/

IPA: (pronuncia ecclesiastica ) IPA: /'vas.ti.or/

Etimologia / Derivazione

comparativo dell'aggettivo vastus, con il suffisso -ior