Vide il diluvio universale

Bengalese

Aggettivo numerale

(noe)

nove

Sinonimi

(6)

Voce verbale

(noe)

non è (she noe) non sono (tara noe)