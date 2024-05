Un vecchio rione di Roma

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Ripa – sinonimo di riva, costa Ripa – in particolare, costa alta e dirupata, falesia Ripa – secondo il codice della strada, zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale, rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada

rìpa f

(geografia) zona di terreno vicina al corso di un fiume o canale.

Sillabazione

rì | pa

Pronuncia

Etimologia / Derivazione

dal latino "ripam".

Sinonimi

riva, sponda scoscesa, costa

Latino

Sostantivo

ripa

riva

Pronuncia

rìpa (restituta) rìpa (scolastica)

Parole derivate