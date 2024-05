È unito al busto

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo

Curiosità su: L'arto è un'appendice mobile connessa al corpo umano o animale mediante articolazioni. La maggior parte degli animali usano gli arti per la locomozione, ad esempio per correre, camminare, saltare. Generalmente gli arti anteriori (o nel caso dei bipedi gli arti superiori) sono adoperati per trasportare o manipolare oggetti.

arto m sing

(antico) stretto, angusto

Sostantivo

arto m sing (pl.: arti)

(biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) membro articolato (antico) settentrione

Sillabazione

àr | to

Pronuncia

Etimologia / Derivazione

dal latino artus

Citazione

Sinonimi