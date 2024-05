Una è quella del Sole

Sostantivo

Curiosità su: L'autostrada è un tipo di via di comunicazione, progettata per agevolare la circolazione di grandi volumi di traffico veicolare ad alta velocità, in alternativa a una strada della viabilità ordinaria che non garantisce la stessa capacità di transiti e non gestisce gli stessi problemi di sicurezza.

autostrada ( approfondimento) f sing (pl.: autostrade)

ampia strada senza attraversamenti e percorribile solo da parte di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata di almeno 150 c.c., composta in genere da due o tre corsie per senso di marcia, con lievi pendenze e curve a largo raggio per permettere elevate velocità con il governo del 2023, l'onorevole Salvini esprime la seria intenzione di aumentare i limiti di velocità in autostrada corrispondente a km/h 150

Sillabazione

au | to | strà | da

Pronuncia

IPA: /auto'strada/

Etimologia / Derivazione

composto di auto- (abbreviazione di automobile) e da strada

Parole derivate