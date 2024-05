Una minaccia per i denti

Sostantivo

Curiosità su: La carie dentaria (dal latino caries, «corrosione, putrefazione») è una malattia degenerativa dei tessuti duri del dente (smalto, dentina, cemento) ad eziologia batterica, che origina dalla superficie dell'organo e procede in profondità, coinvolgendo la polpa dentale mediante un processo infiammatorio. A causarla sono i comuni microrganismi presenti nel cavo orale, principalmente quelli adesi al dente nella forma di placca batterica, che se non mantenuti sotto controllo attraverso le comuni pratiche di igiene orale, o nel caso di deficit transitori o permanenti delle difese immunitarie, riescono a dissolvere la matrice minerale e organica che costituisce il dente, creando lesioni cavitate. Bernardo Roccia, nel suo "Manuale di odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale", definisce infatti la carie come “un processo distruttivo progressivo e irreversibile dei tessuti duri del dente (smalto, dentina, cemento) che si estende dalla superficie in profondità ed è caratterizzato da una decalcificazione progressiva dell’impalcatura del dente, con successiva dissoluzione della parte organica”.

carie ( approfondimento) f inv

(medicina) processo distruttivo di tessuti duri, ossa, denti, cartilagini spesso causato da batteri (per estensione) il danno provocato da tale processo (medicina) carie dentaria l'accurata pulizia dei denti previene la formazione delle carie (botanica) malattia delle piante che ne causa la corrosione e distruzione dovuta a parassiti fungini

Sillabazione

cà | rie

Pronuncia

IPA: /'karje/

Etimologia / Derivazione

dal latino caries

Sinonimi

(botanica) bufone, buffone, carbonella, fuliggine, volpe

Termini correlati