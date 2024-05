Una distesa arida

Aggettivo

Curiosità su: In geografia, il deserto è definito come un'area della superficie terrestre, quasi o del tutto disabitata, di alta pressione atmosferica da cui le masse d'aria si allontanano sospinte dai venti nella quale le precipitazioni difficilmente superano i 50 millimetri l'anno e il terreno è prevalentemente arido, con scarsa o nulla vegetazione. Deserto è definito un luogo dove non c'è acqua dolce in superficie. In base a questa definizione, vanno annoverate nei deserti anche le Regioni polari, oltre alle più familiari zone aride che si incontrano alle medie e basse latitudini. Sotto il profilo geomorfologico il deserto può comprendere montagne, altopiani o pianure ruvidi e aspri, occupando a volte bacini contornati da montagne. La superficie può essere rocciosa, ghiaiosa o sabbiosa: i paesaggi caratteristici con le dune e la sabbia spazzata dal vento sono solo uno dei tanti aspetti con cui può presentarsi un deserto. Alternativamente la parola "deserto" viene usata per indicare un luogo non abitato da esseri umani e scarsamente abitato da altre specie viventi: anche in base a questa definizione, i deserti comprendono i luoghi dal clima rigido, come l'Antartide e la tundra o più in generale le Regioni polari.

deserto m sing

che è luogo desolato o spopolato (letterario) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sostantivo

deserto ( approfondimento) m sing (pl.: deserti)

(geografia) luogo arido privo di vegetazione o quasi, dal clima secco privo di precipitazioni e nel quale sono assenti fonti d'acqua fatta eccezione per le oasi (senso figurato) luogo privo di vita umana, o per iperbole luogo in cui si trovano poche persone

Sillabazione

de | sèr | to

Pronuncia

IPA: /de'zrto/

Etimologia / Derivazione

(spopolato) dal latino desertus , participio passato di desero ovvero "abbandonare"

dal latino , participio passato di ovvero "abbandonare" (terreno arido) dal latino desertum, a sua volta derivato da desero cioè "abbandonare"; lettealmente significa quindi "abbandonato"

Citazione

Vangelo secondo Giovanni 3,14

Sinonimi

(aggettivo) ( uso letterario ) ermo

ermo incolto, abbandonato, desolato

vuoto, spopolato, disabitato, inabitato, inospitale, squallido

(di luogo) solitario, isolato, selvaggio

solitario, isolato, selvaggio (sostantivo) ' distesa di sabbia, mare di sabbia, luogo arido, luogo disabitato, luogo sterile, landa, sabbia, steppa, tundra

Contrari

(aggettivo) abitato, coltivato, frequentato, gremitopopolato, animato

abitato, coltivato, frequentato, gremitopopolato, animato popoloso, fertile, produttivo,

(sostantivo) ' luogo abitato, luogo coltivato, luogo fertile, luogo irrigato, oasi

Parole derivate

desertico, desertificare, semideserto

Varianti

(antico) diserto

Proverbi e modi di dire