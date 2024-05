Uccisore di un despota

Sostantivo

Curiosità su: Il tirannicidio è l'uccisione o l'assassinio di un tiranno, compiuta di solito per il bene comune o per vendetta per un grave torto subito. Il termine "tirannicida" indica chi uccide un tiranno: ad esempio, gli antichi greci Armodio e Aristogitone sono chiamati per antonomasia "i tirannicidi". Il termine in senso stretto non si applica ai tiranni uccisi in battaglia o uccisi da un nemico in un conflitto armato. Raramente è applicata quando un tiranno viene ucciso da una persona che agisce per motivi egoistici, come ad esempio per prendere il potere per sé stessi, o per l'uccisione di un ex tiranno. A volte, il termine si limita alle uccisioni effettuate da persone che sono effettivamente stati soggetti al tiranno e al suo potere.

tirannicidio m sing(pl.: tirannicidi)

Sillabazione

ti | ran | ni | cì | dio

Pronuncia

IPA: /tiranni'tidjo/

Etimologia / Derivazione

dal latino tyrannicidium, formato da tyrannus cioè "tiranno" e -cidium ossia -cidio