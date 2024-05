terso limpido

Aggettivo

Curiosità su: In fotografia, la profondità di campo indica (in metri) l'estensione dei piani a fuoco rispetto alla distanza di messa a fuoco, tra i quali gli oggetti compresi in quella zona di profondità, appariranno nell'immagine ancora nitidi e sufficientemente focalizzati. Ad esempio, se si mettesse a fuoco un oggetto a 10 metri, la profondità di campo ancora nitido in quella zona, potrebbe essere (ad esempio) tra 7 e 17 metri. Gergalmente, in pubblicazioni tecniche viene spesso abbreviata con l'acronimo PdC (o DoF dall'inglese Depth of Field) ed è nota anche come profondità del campo nitido.

nitido m sing

(fisica) che si contraddistingue per la propria trasparenza (per estensione) (senso figurato) spiegato in modo preciso, bene, comprensibile

Sillabazione

nì | ti | do

Pronuncia

IPA: /'nitido/

Etimologia / Derivazione

dal latino nitidus, derrivazione di nitere ossia "splendere"

Sinonimi

brillante, limpido, lucente, luminoso, netto,pulito, splendente, terso, trasparente,

chiaro, definito, distinto, evidente, preciso, netto,

(senso figurato) curato, elegante, forbito, raffinato

Contrari

fosco, opaco, sporco, sudicio, sporco, torbido

confuso, impreciso, indefinito, indistinto

(senso figurato) disadorno, sciatto, trascurato





Parole derivate

nitidamente

Termini correlati