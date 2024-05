Si taglia a spicchi

Sostantivo

Curiosità su: La mela (dal latino malum) è il frutto del melo (Malus domestica). Il melo ha origine in Asia centrale (attuale Kazakistan) e l'evoluzione dei meli botanici risalirebbe al Neolitico. La specie è presente in Italia nominalmente con circa 2000 varietà, ma la definizione più precisa è difficile data la sovrapposizione storica delle denominazioni, e le specie estinte o irreperibili. Il termine "mela" deriva dal latino tardo melum (dal greco antico µ, leggi mèlon) per il classico malum, a sua volta derivante dal dorico µ, leggi màlon. Il termine potrebbe essere messo in relazione con la radice indoeuropea *mal - dal significato di "essere molle", "dolce", ed avere forse un legame con "malva" e "miele".

mela ( approfondimento) f sing (pl.: mele)

(botanica) (gastronomia) frutto del melo, di forma sferica con buccia sottile di svariati colori e polpa biancastra quella mela era molto buona (botanica) (per estensione) frutto con caratteristiche simili al frutto del melo, ovvero frutto di albero simile al melo: mela cotogna, mela appiola, mela granata; (gastronomia) (regionale) (toscano) mela di culaccio, la parte alta e centrale del culaccio; per gli usi al plurale, vedi mele;

Sillabazione

mé | la

Pronuncia

IPA: /'mela/

Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal latino malum, ossia mela; per estensione oggetto commestibile di forma tondeggiante

Citazione

Sinonimi

(regionale) pomo

Parole derivate

melagrana, melarancia, melanzana

Alterati

( diminutivo ) melina, meletta

melina, meletta ( vezzeggiativo ) meluccia, meluzza

meluccia, meluzza ( accrescitivo ) melona

melona (peggiorativo) melaccia

Proverbi e modi di dire