Strato profondo della pelle

Sostantivo

Curiosità su: Il derma (dal greco antico dµa, dèrma, "pelle") è lo strato della cute posto sotto l'epidermide, costituito da un tessuto connettivo propriamente detto denso fibroso, riccamente vascolarizzato e innervato. Si connette all'epidermide tramite la giunzione dermoepidermica che garantisce, con l'elevato numero di filamenti di ancoraggio, un legame sicuro fra i due strati. Il derma, inoltre, dona alla cute le caratteristiche di consistenza e resistenza, grazie alle abbondanti fibre di collagene, e costituisce uno strato molto elastico, che resiste anche a forti trazioni, ma non al taglio. A differenza dell'epidermide, è vascolarizzato. Infine, il derma avvolge i follicoli piliferi. Sono presenti nel derma dei cromatofori, che possono essere attivati o meno, a seconda delle necessità dell'animale. In alcuni animali, tra cui le tartarughe, il derma produce delle componenti mineralizzate, delle proteine che contengono componenti inorganici e che sono necessarie per la formazione di carapaci e corazze.

derma ( approfondimento) f (pl.: dermi)

(biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) strato della pelle posto profondamente all'epidermide e formato da tessuto connettivo denso e ricco di vasi sanguigni e terminazioni nervose, ricco di fibre collagene di elevata consistenza e resistenza, e in grado di resistere alle trazioni

Sillabazione

dèr | ma

Pronuncia

IPA: /'drma/

Etimologia / Derivazione

dal greco dµa -at ossia "pelle"

Parole derivate

dermascheletro, dermatomo, dermite, ectoderma, esoderma, intradermico, megaderma, ofioderma

Termini correlati