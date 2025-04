Lo è stato Arnoldo Mondadori - Soluzione Cruciverba: Editore

EDITORE

Lo sapevi che? Arnoldo Mondadori: Arnoldo Mondadori (Poggio Rusco, 2 novembre 1889 – Milano, 8 giugno 1971) è stato un editore italiano fondatore della omonima casa editrice. Fratello di Bruno, nonché padre di Alberto e Giorgio, di umili origini, riuscì a imporsi come uno dei principali editori italiani del XX secolo. Per la sua abile eloquenza venne soprannominato Incantabiss, cioè, in dialetto mantovano, "incantatore di serpenti".

Qui trovi le soluzioni corrette per completare cruciverba e giochi enigmistici con facilità. Zazoom è il punto di riferimento ideale per gli appassionati di cruciverba, siano essi esperti o principianti desiderosi di mettersi alla prova.