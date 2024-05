Vi sorge Belgrado

Nome proprio

Curiosità su: La Serbia (in serbo ), ufficialmente Repubblica di Serbia (in serbo , Republika Srbija), è uno Stato dell'Europa sudorientale senza sbocco sul mare, compreso tra il bassopiano pannonico e la penisola balcanica. Confina con l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria, la Macedonia del Nord, il Montenegro, la Bosnia ed Erzegovina, de facto il Kosovo e la Croazia, conta circa 7 milioni di abitanti e la sua capitale è Belgrado. La Repubblica di Serbia fu parte della Jugoslavia fino al 1992, successivamente ridotta alla sola unione statale di Serbia e Montenegro, ma, in seguito al referendum del 21 maggio 2006, il Montenegro ha votato per l'indipendenza, la federazione è stata sciolta e la Serbia (così come il Montenegro) è divenuta uno Stato sovrano.

Serbia ( approfondimento) f

(geografia) stato dell'Europa sudorientale con capitale Belgrado; confinante a nord con l'Ungheria, ad est con la Romania e la Bulgaria, a sud con la Macedonia del Nord ed il Kosovo, e ad ovest con il Montenegro, la Bosnia ed Erzegovina e la Croazia; non ha sbocco sul mare

Sillabazione

Ser | bia

Pronuncia

IPA: /'srbja/

Etimologia / Derivazione

deriva dal serbo

Parole derivate