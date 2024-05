Si seleziona negli allevamenti

Sostantivo

Curiosità su: Razza ariana ha indicato, tra il tardo XIX secolo e la metà del XX secolo, un immaginario raggruppamento razziale utilizzato per descrivere i popoli di origine europea e dell'Asia centrale; da tale concetto discese un'ideologia che sosteneva che quella ariana costituisse una razza superiore. Il termine venne infatti utilizzato da Adolf Hitler nel libro Mein Kampf per identificare geneticamente i popoli nord europei come sinonimo di razza nordica e identifica quelle popolazioni presenti fin dal III millennio a.C. sia nella Scandinavia meridionale che nella Germania settentrionale e le attuali popolazioni di Germania, Islanda, Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia. In senso più lato razza ariana indica anche le attuali popolazioni europee non nordiche, che discendono in parte dai popoli nordici che durante le grandi migrazioni del V secolo (Völkerwanderung) hanno oltrepassato il Reno e il Danubio invadendo tutta l'Europa. Durante la Völkerwanderung nelle isole britanniche si sono insediati gli Angli e i Sassoni, in Francia i Franchi, in Italia gli Ostrogoti e i Longobardi, nella penisola iberica i Vandali e i Visigoti, e nell'Europa centro-orientale varie altre popolazioni germaniche.

razza ( approfondimento) f sing (pl.: razze)

(storia) relativa ai popoli e, per estensione, alle nazioni durante la seconda guerra mondiale, il nazismo tedesco ipotizzò una sorta di razza ariana e la razza ebraica, ovvero il popolo ebraico in quel caso malamente definito (zoologia) categoria di animali, appartenenti alla stessa specie, dotati delle stesse specifiche caratteristiche esteriori (zoologia) (ittiologia) pesce cartilagineo di acqua marina di forma romboidale appartenente alla famiglia dei Raidi (ingegneria) ogni raggio in metallo, più o meno spesso e largo, di ciascun cerchione in lega da automobile i cerchioni con un elevatissimo numero di razze sono molto preziosi (per estensione) storicamente soprattutto con il nazismo, fu dovuta ad una valutazione più o meno vaga per selezionare stirpi presunte in base ad elementi ricavati arbitrariamente da analisi pseudo-scientifiche quali la frenologia, un'"ovvia" alta elevatezza della statura, apparentemente un comportamento specifico, ecc nella storia qualcuno, illudendosi, credette di appartenere ad una qualche razza , si parla di quella celtica, soltanto per un lieve furore vissuto in un momento particolare

Sillabazione

ràz | za

Pronuncia

(storia) IPA: /'rattsa/ (zoologia) IPA: /'raddza/

Etimologia / Derivazione

dal francese antico haraz cioè "allevamento di cavalli"

Sinonimi

ceppo, genere, origine, sottospecie ,specie, stirpe

(di individuo) discendenza, etnia, generazione, gente, popolazione, popolo

discendenza, etnia, generazione, gente, popolazione, popolo (di cose) genere, modello, qualità, sorta, stampo, tipo

genere, modello, qualità, sorta, stampo, tipo (specialmente di uomini) gruppo

( per estensione ) famiglia, schiatta, prosapia, progenie

famiglia, schiatta, prosapia, progenie ( spregiativo ) categoria, forma,

categoria, forma, (tecnica)elemento radiale, raggio

Parole derivate

caporazza, razzatore, razza cappuccia, razziale

Iperonimi

pesce

