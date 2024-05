Si scatena al fronte

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: Un'offensiva è un'operazione militare dove la forza armata viene utilizzata in progressione aggressiva per occupare il territorio, eliminare le forze nemiche o raggiungere altri obiettivi strategici, operativi o tattici. Altri termini sono "attacco", o più specificamente "invasione". Solitamente, per la riuscita di un'offensiva serve impiegare un numero di truppe maggiore per la parte attaccante. È uno dei mezzi per prendere l'iniziativa in uno scontro ed era considerata utile per la vittoria, sebbene necessitasse di una fase difensiva durante la sua esecuzione. Può essere di tre tipi: Terrestre, Navale o Aerea. Un'offensiva navale, come l'attacco giapponese a Pearl Harbor, richiede di dover ripensare le strategie nazionali oltre a un significativo impegno logistico per distruggere le capacità navali nemiche. Può anche essere usato per interdire le navi nemiche, come la battaglia dell'Atlantico della Seconda Guerra Mondiale. Le offensive navali possono anche essere tattiche, come l'operazione Coronado IX condotta dalla Mobile Riverine Force della Marina degli Stati Uniti durante la guerra del Vietnam.

offensiva f sing

femminile di offensivo

Sostantivo

offensiva f sing (pl.: offensive)

(militare) incursione poderosa tesa a sconfiggere il nemico (per estensione) atto finalizzato al raggiungimento di un fine è in atto l'offensiva dei pubblici ministeri nelle case di riposo per scovare vari reati

Sillabazione

of | fen | sì | va

Pronuncia

IPA: / offen'siva/

Etimologia / Derivazione

femminile sostantivato di offensivo

Sinonimi

(aggettivo) impertinente, ingiuriosa, insolente, insultante, irriguardosa, irrispettosa, irriverente, oltraggiosa, provocante, sfacciata, villana

impertinente, ingiuriosa, insolente, insultante, irriguardosa, irrispettosa, irriverente, oltraggiosa, provocante, sfacciata, villana aggressiva, avversa, ostile

disonorante, provocatoria, impudente,

nociva, lesiva

(militare) d’attacco, d’assalto, ostile

d’attacco, d’assalto, ostile (sostantivo) aggressione, assalto, attacco, avanzata, carica pressione

Contrari

(aggettivo) elogiativa, encomiastica

elogiativa, encomiastica rispettosa

inoffensiva, innocua, difensiva

(sostantivo) contrattacco, controffensiva, difensiva, replica

