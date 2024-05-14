Roger commediografo francese del passato

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Roger commediografo francese del passato' è 'Vitrac'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VITRAC

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Roger commediografo francese del passato" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Roger commediografo francese del passato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Vitrac? Vitrac fu un drammaturgo e scrittore francese del passato, noto per le sue opere teatrali e la sua creatività nel campo della commedia. La sua produzione si distingue per l'originalità e l'uso innovativo del linguaggio, contribuendo significativamente al teatro francese. La sua influenza si percepisce ancora oggi nelle nuove generazioni di artisti e autori. Vitrac rappresenta un esempio di talento e passione per le arti sceniche.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Roger commediografo francese del passato" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Roger commediografo francese del passato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Vitrac:

V Venezia I Imola T Torino R Roma A Ancona C Como

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Roger commediografo francese del passato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

