Riproduzione testuale di parole altrui

Sostantivo

Curiosità su: Una citazione è la ripetizione di un'espressione che viene riportata in un testo da una persona diversa dall'autore. Una citazione può derivare da un brano letterario ben conosciuto o esplicitamente attribuito al suo autore, ma può essere altresì tratta da un discorso, da una battuta di uno spettacolo teatrale, da un film o da un brano musicale. Aforismi e locuzioni proverbiali, tanto in lingua madre quanto in latino (vedi anche broccardo), hanno, al pari delle citazioni puramente intese, un'influenza culturale similare. In senso esteso, una citazione può non essere necessariamente costituita da un testo, ma da qualunque tipo di espressione: ad esempio una citazione nell'ambito dell'arte può significare riprendere, nel creare un dipinto o una scultura, il soggetto o un altro elemento caratteristico di un'opera d'arte famosa e facilmente identificabile; una sequenza in un film può essere costruita dal regista in modo volutamente simile a quella di una pellicola precedente per rendere omaggio al suo autore.

citazione ( approfondimento) f sing (pl.: citazioni)

(arte) (letteratura) ripetizione di un'espressione che viene riportata in un testo da una persona diversa dall'autore

Sillabazione

ci | ta | zió | ne

Pronuncia

IPA: /tita'tsjone/

Etimologia / Derivazione

latino citatio ovvero citare ossia " chiamare in giudizio"; vedi citare

Citazione

Sinonimi

chiamata, convocazione, diffida, ingiunzione, intimazione, mandato di comparizione, notifica, ordinanza, precettazione, querela

elenco, indicazione, menzione, specificazione

cenno, richiamo, riferimento, rimando,

brano, frase, passo, tratto









Parole derivate