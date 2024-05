Fa ridere al circo

Sostantivo

Curiosità su: Il pagliaccio (derivato di "paglia"), chiamato anche, con un anglicismo, clown (derivato dall'islandese klunni "goffo"), è quel personaggio che ha il compito di divertire gli spettatori, specie negli spettacoli circensi. Esistono diversi tipi di pagliacci: quello più conosciuto è il cosiddetto pagliaccio "augusto", vestito in modo buffo e sgargiante, ma esiste anche il pagliaccio "bianco", romantico e vestito in modo più sobrio. Recentemente il cinema e la letteratura dell'orrore ne hanno proposto versioni cattive. Nel linguaggio corrente, il termine può essere riferito anche a un modo di comportarsi tipico di una persona poco credibile, o avvezza a non prendere sul serio un argomento. È anche sinonimo di buffone, in senso non necessariamente negativo: pagliaccio è chi ama far divertire il proprio gruppo.

pagliaccio ( approfondimento) m sing (pl.: pagliacci)

persona del circo un po' malinconica ed un po' vivace, un po' seriosa ed un po' romantica, con tante scene divertenti quel pagliaccio ha entusiasmato ed ha fatto ridere molti bambini

pagliaccio di strada: pagliaccio che compie numeri artistici circensi per automobilisti in auto e per chi vuole assistere (senso figurato) (spregiativo) individuo poco affidabile, che non è degno di fiducia; che si mette in ridicolo in modo non gradito

Sillabazione

pa | gliàc | cio

Pronuncia

IPA: /pa'atto/

Etimologia / Derivazione

deriva da paglia, dal latino palea

Sinonimi

clown, buffone, saltimbanco, maschera, fantoccio

( senso figurato ) ciarlatano, cialtrone, parolaio, marionetta, grullo, persona di paglia

ciarlatano, cialtrone, parolaio, marionetta, grullo, persona di paglia (spregiativo) giullare, venditore di fumo.

Parole derivate

bruciapagliaccio, pagliaccesco, pagliacciata

Alterati

( diminutivo ) pagliaccetto

pagliaccetto (accrescitivo) pagliaccione

Termini correlati

(gergale) (spregiativo) uomo, bullo, personaggio

Proverbi e modi di dire