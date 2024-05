Queruli pronti a lamentarsi

Aggettivo

Curiosità su: Questa è la lista dei personaggi di Dragon Ball Super, serie televisiva anime prodotta da Toei Animation e del manga di Toyotaro e Akira Toriyama da essa tratta. In questo elenco trovano posto i personaggi introdotti per la prima volta in Dragon Ball Super, mentre per i personaggi di quest'opera già introdotti nel manga Dragon Ball e nei media derivati, consultare Personaggi di Dragon Ball.

lagnoso m sing

(gergale) (spregiativo) che lagna, frigna con stizza si rivolse al proprio figlio, ancora piccolo, dicendo: "Quanto sei lagnoso !"

Sillabazione

la | gnò | so

Pronuncia

IPA: /la'oso/ o IPA: /la'ozo/

Etimologia / Derivazione

deriva da lagnarsi, lagno

Sinonimi

lamentoso, lamentevole, piagnucoloso, querulo

( familiare ) noioso, monotono, prolisso, pesante, uggioso, tedioso, pedante, seccante

noioso, monotono, prolisso, pesante, uggioso, tedioso, pedante, seccante (volgare) palloso

Contrari