I puntini di una foto sul PC

Sostantivo

Curiosità su: Un pixel, in computer grafica, è l'unità minima convenzionale della superficie di un'immagine digitale. I pixel, disposti in modo da comporre una griglia fissa rettangolare, per la loro piccolezza e densità appaiono fusi in un'unica immagine. Il termine è la contrazione di "picture element", cioè "elemento di immagine".

pixel ( approfondimento) m inv

(forestierismo) (elettronica) (informatica) unità minima di composizione di un'immagine digitale, che fisicamente consiste in un elemento semiconduttore sensibile alla luce

Sillabazione

pi | xel

Pronuncia

IPA: /'piksel/

Etimologia / Derivazione

contrazione della locuzione inglese picture element, letteralmente "elemento figurativo"

Parole derivate