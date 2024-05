La provincia con Loreto

Nome proprio

Curiosità su: Ancona (IPA: /an'kona/, ) è un comune italiano di 99 284 abitanti, capoluogo della provincia omonima e delle Marche; è uno dei principali centri economici della regione, oltre che suo principale centro urbano per dimensioni e popolazione. Affacciata sul mare Adriatico, sorge su un promontorio a forma di gomito piegato, che dà origine a un golfo e protegge l'ampio porto naturale, tra i maggiori d'Italia per traffico internazionale di passeggeri. Le banchine portuali sono circondate dalle colline su cui sorgono i rioni storici. La storia della città è legata alle attività portuali e di navigazione sin dal 387 a.C. quando divenne una colonia greca di Siracusa, in contatto con i principali centri del levante mediterraneo; l'origine greca di Ancona è ricordata dall'appellativo che le è attribuito comunemente: "città dorica". In età romana, sotto l'imperatore Traiano svolse il ruolo di ingresso d'Italia dai porti d'Oriente, come si legge nell'iscrizione dell'Arco di Traiano.

Ancona ( approfondimento)

(toponimo) (geografia) capoluogo della regione Marche in Italia

Sillabazione

An | cò | na

Pronuncia

Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

La parola Ancona deriva dal greco antico , "ankòn", che significa "gomito". Furono i greci che fondarono la città nel 387 a.C. che le diedero questo nome, dovuto alla forma a sperone di roccia del promontorio sul quale costruirono la loro nuova colonia