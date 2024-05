Le più olimpiche donne

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: Dee Dee Ramone, pseudonimo di Douglas Glenn Colvin (Fort Lee, 18 settembre 1951 – Hollywood, 5 giugno 2002), è stato un musicista, rapper e cantautore statunitense, conosciuto principalmente per essere stato il bassista nonché principale compositore dello storico gruppo punk Ramones. Colvin scrisse molte delle canzoni dei Ramones, incluse 53rd & 3rd, Love Kills e Poison Heart. È stato bassista della band dal 1974 fino al 1989, quando la lasciò per intraprendere una carriera nel mondo del rap sotto il nome di "Dee Dee King". Comunque continuò a comporre per il suo precedente gruppo fino al 1996, anno dello scioglimento della formazione. Nel 1995/1996 scrisse la sua autobiografia My Right to Survive supervisionata dalla sua ragazza dell'epoca Connie Island Ramone (Connie Savio) poi pubblicata insieme a Veronica Kaufmann nel 1997 col titolo " Poison Heart surviving the Ramones". Dee Dee era dipendente da sostanze stupefacenti da quando era ragazzo, continuò ad esserlo per tutta la vita; morì infatti per overdose di eroina il 5 giugno del 2002 a Los Angeles.

dee f pl

(mitologia) , (religione) femminile plurale di dio

Sillabazione

dé | e

Etimologia / Derivazione

vedi dio